Дед Мороз на трицикле «поднял на уши» белорусскую глубинку 1 31.12.2022, 11:22

Байкер придумал оригинальный способ поздравить земляков с праздниками.

«Какой год — такие и олени», — шутит байкер Андрей из Светлогорска про свой трайк, на котором он в продолжение собственной многолетней традиции поздравляет жителей Светлогорска с праздниками. Только представьте: идет ребенок, а мимо него проносится Дед Мороз на трехколесном мотоцикле — с мешком подарков, светящимися гирляндами, яркой мишурой и елкой в прицепе. Как здесь ни поверить в чудо, даже если в маленькую голову лезут скептические мысли по поводу существования сказочного героя? Взрослые, кажется, тоже в это мгновение начинают ощущать потерянное давным-давно новогоднее настроение.

Журналисты onliner.by решили завершить 2022 год по-настоящему празднично: встретились с энтузиастом и вместе с ним отправились удивлять жителей города.

Что заставило Деда Мороза с саней пересесть на трайк?

В этот раз в командировку мы едем не с пустыми руками: 3 часа из Минска в Светлогорск с нами преодолевала россыпь «киндеров» на заднем сиденье и много-много мандаринов. А все чтобы помочь одному светлогорскому инженеру создать праздник местным детишкам. Как оказалось, атмосферы «легкого джингл-белса» не хватало всем: такое количество улыбающихся взрослых, кажется, и за год не встретишь.

Но давайте по порядку. Наш новогодний экспресс на трех колесах отправляется из местного гаражного кооператива. Там нас Андрей встречает не один: за кадром праздник всему городу ему помогают устраивать друзья. Кто-то с подсветкой, музыкой и ремонтом помогает, другие — с украшениями, третьи — просто поддерживают и молча прицеп выкатывают. Эдакий новогодний пит-стоп в масштабах одного гаража.

Фото: onliner.by

— Как все начиналось? В 2019-м накануне нового года стояла хорошая погода: асфальт сухой, на улице тепло, — вспоминает Андрей. — Праздничного настроения не было совсем, а в гараже скучал любимый мотоцикл (впоследствии его пришлось разобрать) — Honda Gold Wing. Решил поднять настроение себе и горожанам. Съездил в Жлобин, там купил костюм Деда Мороза, выехал на улицы Светлогорска. Прокатился под праздничную музыку, людей это зацепило — соцсети заполнились фотографиями сказочного персонажа на байке.

Фото: onliner.by

— Поставил себе цель на следующий год — купить оригинальный прицеп к «Голде», чтобы на нем возить елочку. Приобрел его следующим летом, поставил в гараж, где он дожидался своего звездного часа. Зимой с другом начали неспешную подготовку к параду Дедов Морозов, зарегистрировались как участники. И тут нам звонят и говорят, мол, мероприятие уже завтра. Варить крепление для елки в прицеп и украшать дерево пришлось за одну ночь. Игрушки собирали по всем знакомым. Но результат был потрясающим: подняли настроение и себе, и окружающим.

Фото: onliner.by

— На новый год свой перформанс повторили и снова выехали на улицы города. Сразу скажу: я, конечно же, перед таким вылазками не пью. Но встречать подвыпивших прохожих, мимо которых только что пронесся Дед Мороз на мотоцикле, — это очень весело. Их выражения лиц надо видеть! Позже появился трайк Honda GL1500 SE12 — настоящее чудо для небольшого города — и прохожие стали удивляться еще больше.

Фото: onliner.by

— Как подключили гирлянду на елке к сети? Все просто: взяли с аккумулятора 12 вольт, вывели провода, заняли у друга преобразователь на 220 В, к нему подключили удлинитель.

Фото: onliner.by

— Не загорится? — уточняем на всякий случай.

— Нет, розетка в сухом месте, и стоит предохранитель.

Слушаем бессмертные зимние хиты и удивляемся искренней реакции прохожих

Стоило нашей съемочной команде переступить порог гаража, как на меня тут же надели шубу, завязали косу, натянули шлем с синим хвостиком и помогли забраться на пассажирское сиденье трицикла.

Фото: onliner.by

— Не упаду? А за что держаться? — спрашиваю я, обреченная — в хорошем смысле этого слова — на незабываемую поездку с Дедом Морозом с белой (благодаря корректору и смекалке) бородой.

Фото: onliner.by

— Ты, главное, руками маши — двумя и активно! И смотри, чтобы рукавицы не слетели.

Наставления к сведению приняты, маршрут построен. Сегодня ждут все наиболее посещаемые достопримечательности Светлогорска: главная площадь с елкой, самый большой торговый центр в городе, магазин крупной сети гипермаркетов… Ну, поехали.

Фото: onliner.by

Стоило выбраться на ближайшую улицу, как город загудел: встречные машины сигналили, прохожие сворачивали шеи. Хмурые лица менялись мгновенно: в ответ махали буквально все — начиная от малышей (которые, кажется, даже не успевали осознать, что произошло) и до мимо проходящих поодиночке бабушек и дедушек. Пару смурных мужчин почему-то на этот приветственный жест не решились, но зато почтительно кивнули Снегурочке головой.

Фото: onliner.by

Прохожие впопыхах хватались за смартфоны и пытались успеть снять наш (почти) кортеж на камеру, ну а мы и рады подыграть: музыку погромче, движения потанцевальнее, а скорость чуть пониже. Кстати, за здоровье светлогорского Деда Мороза можно не волноваться: в шлеме ветер не ощущается, и если на тебе сказочная шуба, то совсем не холодно. Тем более сиденья и ручки подогреваются, а печка работает во всю мощь: над улучшением «Голды» трудился сам Андрей.

Фото: onliner.by

— Неужели на вас еще не насмотрелись и не нафотографировали за столько лет? Город-то маленький! — удивляемся бурной реакции прохожих на светофоре.

— Нет, многие обо мне не знают. Бывает, рассказываю кому-то из новых знакомых про свои поездки, а они удивляются, мол, никогда не слышали и не видели. Выложит какой-нибудь местный паблик видео с трициклом — тут же появляется куча комментариев с благодарностью: люди от меня еще не устали. Хотя хейтеры тоже есть.

— Хейтеры? А за что здесь можно хейтить?

— Например, за то, что музыка якобы играла только англоязычная. Хотя человек меня всего десять секунд видел, а новогодний репертуар у меня огромный. Еще многих волнует соблюдение ПДД.

К правилам дорожного движения мы вернемся чуть позже. Пока что спокойно поговорить нам не дадут: мы уже на центральной площади, со всех сторон облепленные радостными детишками и, кажется, не менее счастливыми родителями. Правила игры просты: со всех желающих — стихотворение, песня или анекдот, а с нас — мини-презент.

Фото: onliner.by

Хит дня — Николай Некрасов и бессмертный шедевр «Однажды в студеную зимнюю пору...». «В лесу родилась елочка» тоже к концу дня напевалась автоматически. Приз за оригинальность — стихотворению на грани приличия про ежика, вышедшего из тумана. Текст приводить не будем, не просите.

$3000 за трицикл с доставкой, еще $10 000 — на ремонт. Сколько стоит восстановление?

Мы уже на площадке возле местного ТЦ. Здесь нас встретили особенным аншлагом: стихотворения зачитывали даже совсем возрастные «ребята».

Фото: onliner.by

Честно говоря, мы не думали, что ребята постарше и подростки будут активно подходить к Деду Морозу: большие и серьезные все-таки. Но нет: и танцы из Tik-Tok были, и Моргенштерн, и искренняя радость «киндерам». Небольшая компания подростков даже выловила нас дважды за день в городе: что поделать — пришлось поощрить конфетами.

Фото: onliner.by

Выехать с парковки из-за большого количества желающих сфотографироваться с трициклом было проблематично. Зато есть время обсудить безопасность и отношение ГАИ.

Фото: onliner.by

— По ПДД участие мотоциклов в дорожном движении в холодный период года не запрещено, а зимних шин для байков в продаже попросту нет. Но, конечно, я забочусь о безопасности. Выезжаю только тогда, когда асфальт сухой, а на гололед нет и намека. Пересел с двухколесного байка на трицикл — сразу установил на заднюю ось всесезонку. Найти ее из-за нестандартного размера — 205/70 R14 — было проблематично.

Фото: onliner.by

— Откуда у вообще меня взялся трицикл, которые в Беларуси можно чуть ли не по пальцам пересчитать? Купил его в прошлом году на американском аукционе за $1693. Естественно, в аварийном состоянии: трайк получил фронтальный удар, у него была оторвана передняя вилка с колесом. Доставка в Минск обошлась еще в $1400.

Растаможка — отдельная история. Из-за нее Светлогорск на прошлые новогодние праздники остался без Дедушки Мороза. В роли Гринча, укравшего Рождество, выступили таможенники из Колядичей. Изначально приравняли трицикл к автомобилю и насчитали за ввоз транспортного средства больше 7000 рублей. В историю вмешались журналисты и парочка юридически подкованных помощников (но на исключительно бесплатной основе), помогли грамотно составить запросы в вышестоящие органы — и праздник был спасен. Итого за растаможку пришлось заплатить всего лишь 700 рублей. «Но у Андрея тогда борода чуть естественным путем не поседела», — рассказывают подробности друзья светлогорца. В жертву новому проекту Андрей принес свой старый мотоцикл: так удалось сэкономить на запчастях. Всего потрачено на восстановление около $10 000.

Фото: onliner.by

— Получился скорее шоу-кар, чем мотоцикл. Установлены три аккумулятора, два из них заточены под музыку: стоит специальное реле (от какой-то яхты, к слову), которое отключает задние аккумуляторы от передних. 6 часов можно «валить» без остановки: основная АКБ при этом не участвует. А потом я включаю зажигание — и задние батареи заряжаются от передней.

Фото: onliner.by

— Перед реставрацией я связался с американской фирмой, которая этот трицикл собирала. Поясню: заводских трайков не существует. Компании из США, которые занимаются мототюнингом, покупают серийные мотоциклы и устанавливают заднюю тележку: вместо одного колеса ставят два. В общем, попросил у них книгу по ремонту и выяснил, что ее в природе не существует. Но онлайн мастера все же проконсультировали. С передней частью-то все было понятно, а вот что стоит сзади? Мне объяснили: установлен укороченный мост от Ford Mustang. К слову, трицикл вообще интернациональным оказался. Диски тормозные — от Mazda CX-7, суппорты от какого-то Volkswagen 1965 года… Недавно еще заказал другую вилку, чтобы колесо вынести чуть дальше.

Фото: onliner.by

— Почему еще не монетизировали «хобби»? Наверняка многие будут не прочь выделиться среди соседей и заказать ребенку Деда Мороза на байке? — сгенерировали мы идею для стартапа.

— Заказов будет слишком много: ко всем не успеешь. Да и лучше я устрою праздник для всего города, чем для кого-то одного. Есть задумка поздравить отдельно детишек с ограниченными возможностями из местного спецучреждения: уже обсуждали эту возможность с директором организации. Был, к слову, подобный опыт, но без мотоцикла и в образе Дэдпула: со знакомыми байкерами поздравляли ребят, которые вынужденно провели все новогодние праздники в больнице.

На прощанье еще раз подъезжаем к площади с центральной елкой. Фотограф не успела даже включить фотоаппарат, как после возгласа «Хоровод!» все присутствующие, взявшись за руки, закружились вокруг трайка с елочкой под новогоднюю мелодию. Кажется, и взрослые, и дети очень соскучились по атмосфере праздника за этот год. Мы даже успели поспорить с Андреем, будут ли так же радостно встречать Деда Мороза на трицикле в Минске: светлогорец пообещал как-нибудь заглянуть на гастроли. Но сегодняшний день он проведет на малой родине и обязательно выедет в город, если погода будет позволять. А на грядущий сезон тоже есть планы: недавно автопарк Андрея и его друзей пополнился… лимузином. Так что новогодний кортеж ждут масштабные изменения — но это уже в следующем году.

Фото: onliner.by

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