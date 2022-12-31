Newsweek: Путин завершает 2022 год рядом сокрушительных поражений 31.12.2022, 11:28

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Стратегические союзники РФ отказываются ее поддерживать.

Российская армия терпит сокрушительные поражения в войне против Украины, а «стратегические союзники» страны-агрессоры отказываются оказывать ей поддержку. Планы главы РФ Владимира Путина на 2022 год пошли не так, как он ожидал, и год закончился для него еще большими неудачами.

От кремлевского диктатора отвернулось большинство лидеров стран, но несмотря на экономические проблемы большинство россиян до сих пор выступают за его войну. Об этом пишет издание Newsweek.

Отмечается, что одной из неудач для Путина стал саммит Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшийся в конце ноября. Он собрал глав шести бывших советских стран. Встречу принимала Армения, премьер-министр которой Никол Пашинян открыто подверг критике ОДКБ, а также отказался подписать совместную декларацию. Ряд СМИ указал, что он отошел от главы Кремля во время групповой фотографии лидеров ОДКБ.

«Этот потенциальный разрыв с союзником возникает, поскольку, как сообщается, все больше людей в России подвергают сомнению войну в Украине», – пишет Newsweek.

Когда Путин приступил к вторжению, многие аналитики ожидали, что его силы обеспечат скорую победу над украинской обороной. Однако с помощью западных поставок Украина удивила Россию своей армией и нанесла оккупационным войскам многочисленные поражения на поле боя.

В конце года появился еще один признак того, насколько плохо идет война для России – Путин впервые за 10 лет отменил свою ежегодную пресс-конференцию. Это привело к предположениям, что он не хочет сталкиваться с вопросами журналистов об Украине.

Newsweek также принял во внимание статью The Washington Post, в которой издание пишет, что Путин «кажется более изолированным, чем когда-либо», поскольку многие представители российской элиты недовольны ходом войны. Она разделилась на тех, кто поддерживает эскалацию против Украины, и тех, кто предпочитает, чтобы диктатор прекратил нападение.

В России растет мнение, что война против Украины вернула страну обратно в плане финансового партнерства. Газета The Washington Post писала, что глава правления одного из крупнейших российских банков Михаил Задорнов в разговоре с московской газетой RBK Daily на прошлой неделе сказал, мол, «взаимные экономические связи» на Западе, которые создавались с советских времен, теперь «уничтожены на десятилетия» вперед».

В то время как Путин все еще пользуется поддержкой Беларуси и Ирана, другие лидеры, традиционно сотрудничающие с РФ, выражают свое недовольство войной.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал комментарий для российской газеты «Коммерсант», в котором призвал прекратить войну. Хотя он не назвал Путина или Россию в статье, но особо подверг критике борьбу за «территории или ресурсы».

Лидер Китая Си Цзиньпин в сентябре также заявил, что у него есть «вопросы и беспокойство» по поводу войны. В ходе пятничной виртуальной встречи с Путиным он сказал, что КНР и Россия должны «усилить стратегическую координацию», но откровенно не упомянул об Украине.

«Китай не собирается выдвигать свою шею. Они не собираются делать многое, чтобы помочь России санкциями или военными товарами. Но в то же время Китаю не нравится эта война. Я думаю, что есть много способов, которыми она разрушает экономические планы Китая», – объяснил профессор истории в Католическом университете Америки и бывший член отдела планирования политики госсекретаря США Майкл Киммадж.

В то же время аналитики признают, что Путин, даже с его текущими проблемами, все еще сохраняет большую власть.

«Российское население в основном за войну, а Россия проваливается экономически. Путин не знает, как выиграть войну, но он точно знает, как сохранить контроль над Москвой», – подчеркнул Киммадж.

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