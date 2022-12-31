В Москве на Красной площади пытались поджечь новогоднюю елку 6 31.12.2022, 11:42

2,018

Мужчина успел облить дерево бензином из канистры.

Видимо, не у всех россиян есть новогоднее настроение на фоне тотальных провалов путинской армии и политики Кремля. Так, мужчина в Москве попытался поджечь главную российскую новогоднюю елку на Красной площади.

Как пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 декабря. Неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево.

«Известия» утверждают, что попытавшимся поджечь елку оказался Дмитрий М. Но осуществить задуманное ему не удалось - его сразу заметили и задержали.

Свидетели говорят, что место происшествия оцепили полицейские. Мотивы поступка мужчины российские СМИ решили не раскрывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».