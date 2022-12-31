В Москве на Красной площади пытались поджечь новогоднюю елку

В Москве на Красной площади пытались поджечь новогоднюю елку6
- 31.12.2022, 11:42
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Мужчина успел облить дерево бензином из канистры.
Видимо, не у всех россиян есть новогоднее настроение на фоне тотальных провалов путинской армии и политики Кремля. Так, мужчина в Москве попытался поджечь главную российскую новогоднюю елку на Красной площади.
Как пишет УНИАН со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 30 декабря. Неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево.
«Известия» утверждают, что попытавшимся поджечь елку оказался Дмитрий М. Но осуществить задуманное ему не удалось - его сразу заметили и задержали.
Свидетели говорят, что место происшествия оцепили полицейские. Мотивы поступка мужчины российские СМИ решили не раскрывать.