Открываются два направления: ВСУ теснят армию РФ под Кременной 31.12.2022, 11:49

Освобождение города приведет к разгрому Бахмутской группировки врага.

Кременная является важным стратегическим населенным пунктом для Луганской области. После освобождения этого города для ВСУ могут открыться сразу два направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

«Преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются из Кременной. Одно - это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганской области. И потом уже очень тяжело врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что из Старобельска огневым контролем можно держать все дороги», - объяснил он.

С другой стороны, после деоккупации Кременной открывается путь на другие крупные города Луганской области - Северодонецк и Лисичанск. По словам Гайдая, продвижение ВСУ на этом направлении поможет разбить наступающую на Бахмут группировку врага.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый пояснил, что освобождение Кременной и Сватово является важным не только стратегическим, но и моральным фактором.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».