С надеждой и верой смотрю в 2023 год 5 Наталья Радина

31.12.2022, 11:56

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Наталья Радина

Мы обязательно победим.

Я уверена, что в 2023 году Украина победит в войне, Путин потерпит сокрушительное поражение и его отвратительная империя начнет разваливаться, а Беларусь наконец получит шанс стать свободной.

Ни секунды не сомневаюсь, потому что в 2022 году диктатуры совершили роковую ошибку, которая неизбежно приведет их к гибели. Напав на Украину, два жалких и ничтожных пугала Путин и Лукашенко противопоставили себя всему миру и, по сути, совершили суицид. Падение их режимов — вопрос короткого и очень короткого времени.

Поэтому, как бы нам всем ни было сейчас трудно, надо просто об этом помнить. Несмотря на огромное количество горя вокруг, мы должны держаться и не впадать в отчаяние.

Как я нашла выход и вновь обрела веру? Когда началась война в Украине, мы всей редакцией Charter97.org работали в круглосуточном режиме буквально на износ. Никто не мог ни спать, ни отдыхать, ни хотя бы на секунду отвлечься. Мыслями все были в Украине, через сердца проходили каждый взрыв, каждая ракета, каждая загубленная человеческая жизнь. И все равно казалось, что этого недостаточно: надо больше помогать, надо больше делать, надо больше перечислять средств на ВСУ.

И вот однажды я поехала работать волонтером в центр помощи украинским беженцам в Варшаве и стала оказывать практическую помощь конкретным людям. Вдруг на меня нахлынули все мои скрытые, спрятанные, задвинутые в дальний ящик эмоции. Я, сама беженка, обнимала людей, в шоке бегущих из родного дома, плакала вместе с ними, искала какие-то слова утешения... Но в итоге неизвестно, кто кому помог больше. Мне стало легче. Холодная стена отчаяния рухнула.

Я поняла, что нельзя тратить время и силы на попытку осознать весь происходящий ужас - разум все равно не в состоянии это сделать, да и сердце не выдерживает. Лучше действовать, делать то, что в твоих силах.

Что вдохновляло? Письма белорусских политзаключенных. Несмотря на весь ужас тюремных условий, письма наших узников совести полны света и надежды. Они продолжают верить в белорусский народ, в то, что свобода близко, что мы обязательно победим. Имеем ли мы право отчаиваться в этой ситуации, если они, мученики, верят? Нет, не имеем.

Кто дал надежду? Белорусские добровольцы, которые рискнули своей жизнью и пошли защищать украинский народ от агрессора. Почти двадцать наших бойцов уже погибли, но на их место пришли сотни и сотни белорусских мужчин. И они продолжают ехать на фронт, потому что понимают, что там, в Украине, сегодня решается судьба Беларуси, что мы должны отвоевать свое право жить в родной и свободной стране.

Поэтому я с надеждой и верой смотрю в 2023 год. Мы должны быть сильными. Мы должны остаться живыми. Мы должны победить.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

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