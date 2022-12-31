За БЧБ-рисунки белоруса осудили на полгода лишения свободы 7 31.12.2022, 11:59

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Приговор вынес «суд» Березинского района.

В «суде» Березинского района 23 декабря осудили Петра Петрушу по ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) Уголовного кодекса. «Судья» Дмитрий Каплий назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы, сообщает «Весна».

Рассмотрение дела началось 20 декабря.

Мужчину обвинили в том, что с февраля 2021 по сентябрь 2022 года он рисовал бчб-флаги в разных местах Минска.

«…С помощью аэрозольных баллонов с красящими веществами белого и красного цветов 11 раз нанес на поверхность опор линий электропередач, стен двух остановочных пунктов общественного транспорта, дорожного знака «Начало населенного пункта» изображение в виде бело-красно-белых полос», — говорилось в обвинении.

Суд счел, что в результате действий Петра был «нанесен ущерб» трем предприятиям: РУП «Минскэнерго», РУП «Минскавтодор-Центр», КУП «Минскоблдорстрой» на общую сумму свыше 700 рублей.

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