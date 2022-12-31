В Беларуси с 1 января резко вырастут налоги и штрафы 1 31.12.2022, 12:26

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Совмин опубликовал постановление сегодня.

Базовая величина в Беларуси с нового года установлена в размере 37 рублей, соответствующее постановление Совмина опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В 2022 году одна базовая составляла 32 рубля. Таким образом, она увеличена на 5 рублей. Ранее власти ежегодно увеличивали ее на 1,5-2 рубля.

Этот показатель влияет на размер некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, которые направляются службой занятости на учебу.

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