«Олешковский треугольник»: бойцы ВСУ уничтожили огневые точки с «Пионами» РФ 31.12.2022, 12:30

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Захватчики понесли большие потери в живой силе и технике в Херсонской области.

ВСУ намекают оккупантам на необходимость «жеста доброй воли» в прибрежной зоне на левой стороне Днепра в Херсонской области: в треугольнике Олешки – Раденск – Костогрызово украинские бойцы «аннигилировали» огневые точки и стволы врага. Кроме того, россиян накрыли в Голой Пристани и Каховском районе.

О метких ударах по позициям противника на левобережье Херсонщины 30 декабря рассказал канал «Николаевский Ванек», информационно сотрудничающий с Силами обороны юга.

В частности, по его информации, произошел прилет по позициям, где стояли «Пионы» оккупантов, – в лесах вблизи населенных пунктов Раденск, Саги и Костогрызово Олешковского района. А в Голой Пристани уничтожены позиции, с которых россияне били по деоккупированному Херсону.

Досталось врагу и южнее самого города Олешки: там 30 декабря накрыли РСЗО, а поздно вечером 29 декабря – живую силу врага. Кадры ночного прилета, на которых видно яркое зарево от пожара, также обнародованы в сети.

Предварительно, известно о двух десятках «200-х» и десяти «300-х» оккупантах в результате удара в Олешках. Из леса под Раденском захватчики вывезли шесть КамАЗов с уцелевшим боекомплектом и телами погибших – количество трупов неизвестно, поскольку их, по имеющейся информации, сожгли прямо в лесном крематории.

В то же время, россияне продолжают «кошмарить» постоянными ударами из минометов и РСЗО жителей как правого, так и левого берегов Днепра в Херсонской области. В частности, они обстреляли село Чернянку в Каховском районе из соседней Тополевки. Цель атаки – неизвестна.

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