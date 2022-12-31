«Обнимают как Деда Мороза» 31.12.2022, 12:36

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Доставщики продуктов рассказали о работе в новогодние праздники.

Пока одни суетливо завершают свои дела до Нового года и готовятся отдыхать, другие настраиваются на работу в праздники. В их числе и курьеры, которые неустанно развозят заказы по всему городу. Спрос на доставку в праздники заметно растет, а одна из самых востребованных категорий у минчан — доставка продуктов и готовой еды.

Журналисты officelife.media связались с доставщиками, выполняющими заказы «Яндекс.Еды», и узнали о лайфхаках и особенностях работы в новогодний период.

ЗАКАЗЫВАЮТ ФАСТФУД НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ, А 1 ЯНВАРЯ — ВОДУ

— Специально в прошлом году взял себе новогодние слоты. У нас есть «минималка», и «Яндекс» на Новый год ее повышал, — признается Глеб. — Удивило, что 30-31 декабря большой поток заказов был где-то до 8 вечера. Причем не из ресторанов, а из фастфуда, и не в офисы, а домой. Например, приносил как-то 20 «Хэппи Милов» или 8 пицц в одном заказе. А 1 января могли только воду заказать.

Глеб работает UX/UI-дизайнером, иными словами, отрисовывает внешний облик сайтов. Свободное время позволило ему найти вторую работу, которая мотивировала бы его к похудению. За первых 4 месяца выполнения заказов в «Яндекс.Еде» похудел на 30 кг и на этом не остановился. Глеб — пеший курьер, но по понятным причинам какие-то расстояния проезжает на общественном транспорте.

— К вечеру 31 декабря очень много людей стремилось меня обнять. Я же во всем желтом, заметный, на этот цвет люди сильно обращают внимание, обнимают как Деда Мороза. Многие курьеры еще какие-то атрибуты надевают новогодние. В шапочках праздничных работают или огоньками сумки украшают. В прошлом году был курьер, который полностью в костюме Деда Мороза доставлял заказы по своей инициативе.

По словам Глеба, в праздники лучше заказывать из заведений, которые находятся ближе к дому. В этом году к новогодним пробкам добавилась еще и гололедица. Поэтому большинство курьеров стараются передвигаться пешком.

— В прошлом году в «Яндекс.Еде» были только рестораны. В этом появилась еще доставка из магазинов. Думаю, что эта «фишка» нам здорово добавит работы, особенно на заказах мандаринов, оливье и селедки под шубой, — смеется Глеб.

РЕШИЛА РАБОТАТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Алине 24 года, и она сотрудничает с сервисом с момента его появления в Беларуси. В прошлую новогоднюю ночь свой последний заказ взяла около 23 часов. Доставить нужно было по адресу, куда общественный транспорт уже не ходил.

— Шел мокрый снег, было холодно и ветрено. Пришлось пешком пробираться за МКАД. Шла, и настроение было почти на нуле, не понимала, как я буду возвращаться в город. И тут клиент в минуту поднял настроение. Не просто поблагодарил за доставку, как это делает большинство, а поздравил с Новым годом, дал шоколадку, оставил чаевые. Это было очень приятно, и уже со спокойной душой, хорошим настроением я шла домой.

Сейчас у Алины появилась вторая работа, она устроилась пиццайоло (повар, который готовит пиццу). При этом девушка и не думает оставлять доставку.

— Быть курьером интересно. Каждый день встречаю новых людей, посещаю новые места, что-то открываю для себя. Плюс я не совсем обычный курьер. Какое-то время назад мне друзья на день рождения подарили костюм-кигуруми в виде пчелы. Я в этой пижаме и с сумкой доставки регулярно выхожу на слоты. Прохожие улыбаются, мамы показывают меня детям: «Смотри, какая пчелка еду несет кому-то»... Это очень поднимает настроение.

1 ЯНВАРЯ ДАВАЛИ ЧАЕВЫЕ КОНФЕТАМИ

Артур около 10 лет работает поваром, а последний год в свободное время сотрудничает с сервисом в качестве доставщика. Признается, что в предновогодние дни объем заказов существенно растет как по количеству, так и по среднему чеку. Очень много заказывали туристы из Китая, причем все заказы для них были из KFC.

— Я потом даже поинтересовался, почему именно заказывают оттуда. Он пояснил, что эта сеть очень популярна в их стране. А среди молодежи формируется что-то похожее на традицию — именно на календарный новый год ходить в KFC или заказывать оттуда доставку.

По его наблюдениям, в эти дни среднее время от оформления заказа до получения составляет 40 минут. Причем в центре города в пиковые часы оно может увеличиваться, а на окраинах, наоборот, получается доставлять быстрее. Даже в такую погоду Артуру удобнее развозить заказы на велосипеде. А если видно, что во дворе гололедица или снежная каша, то всегда можно оставить его около ближайшего торгового центра и остаток пути пройти пешком. Бывают очень интересные заказы.

— 1 января заказали просто 1 латте с комментарием: «Не разлейте, пожалуйста». Причем заведение, из которого нужно было забрать напиток, находилось в том же здании, что и квартира заказчика. Другой заказ забирала маленькая девочка и дала мне чаевые конфетами. Такие ситуации очень трогают. Поверьте, очень важно показывать курьерам, даже таким простым способом, что наша работа оказывает какое-то влияние на людей и что мы ее делаем не зря.

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