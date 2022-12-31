США предупредили Си Цзиньпина накануне переговоров с Путиным
- 31.12.2022, 12:43
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Оказание помощи РФ будет иметь серьезные последствия.
В США снова выразили обеспокоенность из-за «союза Китая с Россией» на фоне продолжающегося жестокого и незаконного вторженгия в Украину.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя вчерашний разговор китайского лидера Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, пишет CNN.
«Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией», - сказал представитель Госдепа.
Он напомнил, что США и Европа предупреждали Китай, что оказание России военной помощи в войне против Украины, также как и систематическая помощь в обходе санкций, будут иметь последствия для Пекина.
«Мы внимательно следим за действиями Пекина. Те, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают Россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне», - сказал представитель Госдепа.