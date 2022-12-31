Умер Папа Бенедикт XVI 5 31.12.2022, 12:49

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Почетный понтифик ушел на 96-м году жизни.

На 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI. Об этом официально сообщил Ватикан.

«Почетный Папа Римский Бенедикт XVI вернулся в Отчий дом», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Святого Престола объявила, что Бенедикт XVI скончался в 9:34 утра в субботу в своей резиденции в монастыре Матер Экклесия (Mater Ecclesiae), который 95-летний почетный папа выбрал в качестве своей резиденции после ухода с престола Святого Петра в 2013 году.

«С утра понедельника, 2 января 2023 года, тело почетного папы Римского будет находиться в базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться», — говорится в сообщении Святого Престола.

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