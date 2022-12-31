Валерий Карбалевич: Окружение Лукашенко ищет нового хозяина 1 31.12.2022, 12:59

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Режим попал за вторую линию изоляции.

Война создала для режима Лукашенко вторую линию изоляции, пишет политолог Валерий Карбалевич.

События 2020 года (фальсификация результатов выборов, массовые протесты, политические репрессии) стали причиной международной изоляции официального Минска.

Лукашенко не привыкать к международной изоляции. Большую часть своего правления он находится в статусе изгоя. Но сейчас ситуация немного иная. Совершенно другой масштаб изоляции.

Сам Лукашенко неоднократно упоминал, какие неравные силы участвуют в противостоянии. Мол, двое против 50 государств. «Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете», — констатировал Лукашенко во время визита Путина в Минск. Сквозь иронию проступали плохо припрятанные горечь и безнадежность. Вот эта вторая линия изоляции Беларуси породила глубокий цивилизационный ров. Дело даже не в санкциях. Двойная изоляция формирует у сторонников режима психологию крепости в осаде. Со всеми соответствующими последствиями.

Второй вызов, который также стал результатом войны - это сужение суверенитета Беларуси, и непосредственным следствием этого процесса - сужение власти Лукашенко над Беларусью. Что особенно больно для него - страна теряет военный суверенитет. Лукашенко уже не полновластный суверен этой территории. Ведь здесь находятся войска соседней страны, которые подчиняются своему правителю и используют белорусскую территорию так, как им выгодно.

Возникла огромная зависимость Беларуси от России в других сферах: экономической, финансовой, энергетической, логистической, информационной и других.

Это уменьшение лукашенковской власти. Что очень больно чисто психологически. Можно вспомнить, с каким моральным напряжением он был вынужден посещать Абхазию, как белорусские государственные медиа стремились смикшировать этот прогиб перед Путиным.

Значит, когда возникла дилемма - поделиться властью с белорусским народом или с главой соседнего государства, Лукашенко выбрал второе.

Но сейчас приходится расхлебывать негативные практические последствия этой зависимости. Его окружение может начать пристально смотреть на Москву, видеть в Путине реального хозяина.

Таким образом, Беларусь за «железным занавесом» и сильно урезанным суверенитетом, со статусом соагрессора - вот результат 2022 года для режима во внешней политике.

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