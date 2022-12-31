Бойцы украинского спецназа показали освобождение поселка в Луганской области 31.12.2022, 13:09

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Как выглядел бой за Новоселовское.

Вооруженные Силы Украины освободили Новоселовское Сватовского района Луганской области. Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Kraken опубликовало видео штурма поселка, пишет liga.net.

Военные заявляют, что штурмовые группы подразделения при поддержки артиллерии и тяжелой техники, а также вместе с бойцами 92-й отдельной механизированной бригады осуществили огневой налет на Новоселовское.

В ходе штурма противник был выбит из населенного пункта, россияне понесли потери в техники и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

На сегодняшний день украинские воины полностью контролируют Новоселовское.

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