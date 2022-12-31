Стало известно, какие экзамены будут сдавать в школах Беларуси в 2023 году
- 31.12.2022, 13:23
Определен перечень предметов, виды, форма и сроки проведения итоговых испытаний.
В Беларуси определен перечень учебных предметов, виды, форма и сроки проведения в школах итоговых испытаний в 2023 году. Это сделано постановлением Минобразования от 23 августа 2022 года № 278. Оно опубликовано на Национальном правовом портале.
В частности, выпускники 9 класса будут сдавать выпускные экзамены в основные сроки – с 1 по 9 июня, в другие сроки – с 21 по 25 августа по предметам:
• «Белорусский язык» – изложение письменно;
• «Русский язык» – изложение письменно;
• «Математика» – контрольная работа письменно;
• «История Беларуси» – по билетам устно.
А выпускники 11 класса будут сдавать централизованный экзамен письменно:
• по предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – в основные сроки 14 мая, резервные дни 23 мая, другие сроки в даты проведения ЦТ в резервные дни, другие сроки 21 августа;
• по предметам «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору) – в основные сроки 21 мая, резервные дни 25 мая, другие сроки в даты проведения ЦТ в резервные дни, другие сроки 23 августа.
Выпускники 11 класса в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, в учреждениях образования и их филиалах в исправучреждениях, на предприятиях ДИН, а также в ЛТП, учащихся в СИЗО, находящихся под стражей могут сдавать централизованный экзамен или выпускной экзамен.
Выпускной проводится в основные сроки – с 1 по 9 июня, в другие сроки – с 21 по 25 августа в таких формах:
• «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – изложение письменно;
• «Математика» – контрольная работа письменно;
• по другим предметам (по выбору) – по билетам устно.
Выпускники 9 и 11 классов гимназий – колледжей искусств дополнительно должны будут сдавать в практической форме выпускной экзамен по выбору по одному из предметов, направленных на развитие способностей в области искусства.
Учащиеся, курсанты, завершающие получение профессионально-технического образования и среднего специального образования, будут сдавать выпускной экзамен по таким предметам:
• «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – изложение в письменной форме;
• «Математика» – контрольная работа в письменной форме.