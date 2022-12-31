Стало известно, какие экзамены будут сдавать в школах Беларуси в 2023 году 31.12.2022, 13:23

Определен перечень предметов, виды, форма и сроки проведения итоговых испытаний.

В Беларуси определен перечень учебных предметов, виды, форма и сроки проведения в школах итоговых испытаний в 2023 году. Это сделано постановлением Минобразования от 23 августа 2022 года № 278. Оно опубликовано на Национальном правовом портале.

В частности, выпускники 9 класса будут сдавать выпускные экзамены в основные сроки – с 1 по 9 июня, в другие сроки – с 21 по 25 августа по предметам:

• «Белорусский язык» – изложение письменно;

• «Русский язык» – изложение письменно;

• «Математика» – контрольная работа письменно;

• «История Беларуси» – по билетам устно.

А выпускники 11 класса будут сдавать централизованный экзамен письменно:

• по предметам «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – в основные сроки 14 мая, резервные дни 23 мая, другие сроки в даты проведения ЦТ в резервные дни, другие сроки 21 августа;

• по предметам «Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), «История Беларуси», «Всемирная история» (новейшее время), «География», «Обществоведение» (по выбору) – в основные сроки 21 мая, резервные дни 25 мая, другие сроки в даты проведения ЦТ в резервные дни, другие сроки 23 августа.

Выпускники 11 класса в специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях, в учреждениях образования и их филиалах в исправучреждениях, на предприятиях ДИН, а также в ЛТП, учащихся в СИЗО, находящихся под стражей могут сдавать централизованный экзамен или выпускной экзамен.

Выпускной проводится в основные сроки – с 1 по 9 июня, в другие сроки – с 21 по 25 августа в таких формах:

• «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – изложение письменно;

• «Математика» – контрольная работа письменно;

• по другим предметам (по выбору) – по билетам устно.

Выпускники 9 и 11 классов гимназий – колледжей искусств дополнительно должны будут сдавать в практической форме выпускной экзамен по выбору по одному из предметов, направленных на развитие способностей в области искусства.

Учащиеся, курсанты, завершающие получение профессионально-технического образования и среднего специального образования, будут сдавать выпускной экзамен по таким предметам:

• «Белорусский язык» или «Русский язык» (по выбору) – изложение в письменной форме;

• «Математика» – контрольная работа в письменной форме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».