Освобождение Херсона: впервые обнародовано секретное решение Генштаба 31.12.2022, 13:41

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Детали успешной операции ВСУ.

При контрнаступлении Вооруженных сил Украины на Херсон военное командование непублично заменило руководителя операции Андрея Ковальчука. Об этом говорится в статье The Washington Post, полный перевод которой подготовил «Главком».

Собеседник издания в украинском правительстве сообщил, что генерал-майор Ковальчук «не справлялся со своей работой», поэтому командиром операции был назначен бригадный генерал Александр Тарнавский.

О таких изменениях не объявляли, чтобы у России не было ни одной пропагандистской победы, но американских чиновников проинформировали об этом.

«Были люди, которые, вероятно, потеряли терпение движения (украинских военных – ред.) на юге. Это было действительно хорошее начало, а потом оно просто остановилось», – сказал журналистам высокопоставленный военный чиновник США.

Тарнавский применил при контрнаступлении принципы, которыми украинские военные пользовались на Харьковщине, атакуя там, где россияне этого меньше всего ожидали.

Напомним, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон 11 ноября, тогда минобороны Украины сообщило об освобождении города от оккупантов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал детали об операции по освобождению Херсона.

После освобождения Херсона к югу война вступила в новую фазу. Российские солдаты теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Такое заявление сделал заместитель начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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