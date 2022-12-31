Диетолог перечислила самые полезные закуски для новогоднего стола 10 31.12.2022, 13:55

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Рейтинг возглавили шампиньоны под сыром.

Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала самые полезные закуски для новогоднего стола.

Рейтинг возглавили шампиньоны под сыром. «Для приготовления этой закуски нужно взять шампиньоны среднего размера, помыть их и в предварительно разогретой духовке (до 220 градусов) запечь на 3-5 минут», — сказала она. Врач добавила, что готовые грибы можно немного посыпать сыром.

Еще одним легким вариантом закусок для праздничного стола являются канапе на шпажках. По словам специалиста, в основе блюда — креветки, огурцы и помидор черри.

На третьем месте — ассорти запеченных овощей. «К примеру, это может быть ассорти из запеченных баклажанов и кабачков», — отметила диетолог.

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