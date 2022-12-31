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ВСУ показали, как они «празднично насыпают» врагу с неба

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  • 31.12.2022, 14:11
  • 4,378
ВСУ показали, как они «празднично насыпают» врагу с неба

Зрелищные кадры.

Украинские воины освобождают родную землю от захватчиков и по будням, и в праздники. Воины 18-й отдельной бригады армейской авиации наводят ужас на оккупантов.

Они показали, как «празднично насыпают» по местам скопления оккупационных войск с неба в канун Нового года. Как пишет «Обозреватель», впечатляющие кадры опубликовали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

«Празднично насыпает 18 отдельная бригада армейской авиации! Вместе к победе!» - указано в подписи к видео.

На ярких кадрах видно, как украинские воины несут смерть захватчикам с неба.

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