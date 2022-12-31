Россияне ударили ракетами по Украине 8 31.12.2022, 14:43

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Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Во всех областях Украины 31 декабря объявлена воздушная тревога, сообщает «Крым.Реалии». Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Россия совершила пуски ракет.

«Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет», – написал Ким в своем телеграм-канале. Он добавил, что «видит первую (ракету)».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «неудачники активизировались, но ничего, они свое получат».

Ранее британская разведка заявила, что Россия может атаковать мирное население Украины в период новогодних праздников.

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