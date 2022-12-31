В Кремле началась грызня крыс Михаил Басараб

31.12.2022, 15:17

Для авторитарной системы такие нарушения особенно значимы.

После наезда на начальника Генштаба Герасимова Пригожин устраивает публичный стеб над Медведевым. Которого, кстати, считают особенно близким Путину.

Разбираться в деталях грызни этих крыс нет смысла. Но это очень положительные сигналы о разрушении установившейся неформальной иерархии власти в Москве. Для авторитарной системы такие нарушения особенно значимы, потому что на неформальностях держится весь коррупционный и репрессивный аппарат.

Это также может свидетельствовать, что в кремлевских верхах исчезает вера во всемогущество Путина. Ибо место под солнцем приближенные начинают выбивать силой и дерзостью, а не доступом к уху царя.

Михаил Басараб, Facebook

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