Сколько стоит «Оливье» к Новому году в Беларуси и Польше 4 31.12.2022, 16:03

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Сравнили цены на продукты.

Журналисты сайта Charter97.org решили 30 декабря посмотреть, во сколько обойдется классический салат «Оливье» к Новому году в интернет-магазине сети «Евроопт» и популярном польском магазине «Бедронка».

Цены перевели из злотых в белорусские рубли по курсу 1 рубль — 1,73 злотый. Для сравнения мы взяли стандартный рецепт приготовления салата.

Он включает: 4 средние картофелины (350 грамм), 2 моркови (около 200 грамм), 500 граммов колбасы, 5 куриных яиц, 4 маринованных огурца (80 грамм), банку консервированного горошка и 200 граммов майонеза.

Подчеркнем, что за основу мы брали примерный вес продуктов.

Польская «Бедронка»

Ищем картофель. Находим килограмм мытого за 1,73 белорусский рубль. Отметим, что в польских магазинах большой ассортимент овощей и фруктов. В том числе, арбузов, дынь и манго. Многие продукты на скидке.

Далее по плану — морковь. Килограммовую пачка в «Бедронке» можно купить за 1,55 белорусский рубль. Вареная колбаса в Польше не пользуется популярностью и найти ее довольно сложно. Поэтому мы решили взять ветчину из индейки — 4,62 рубля за 570 грамм или копченую куриную голень 6,30 рублей за килограмм.

Идем в отдел с консервами и находим зеленый горошек — по 1,15 за 400 граммов продукта и майонез «Мадеро» - 3,46 рубля за 400 граммов. Отметим, что майонез в Польше очень отличается от белорусского по своим вкусовым качествам.

Далее по списку — яйца. 10 штук от кур свободного выгула обойдутся в 5,48 белорусских рублей. Маринованные корнишоны находим за 3,74 за 680 граммов.

Итого:

4 картофелины в «Бедронке» обойдутся в 0,60 рубля.

200 грамм моркови — 0,31 рубля.

5 яиц — 2,74 руб.

80 грамм маринованных корнишонов — 0,44 руб.

Банка горошка — 1,55 руб.

Майонез — 1,73 руб.

500 гр ветчины из индейки — 4,05 руб.

Общая сумма «Оливье»: 11,42 белорусских рублей.

Белорусский интернет-магазин сети «Евроопт»

На сайте находим картофель за 0,94 рубля за килограмм. Морковь же стоит — 2,27 рубля за килограмм.

400 мл популярного майонеза «Махеевъ» обойдется в 3,75 рубля. Корнишоны находим за 5,25 рублей за 680 гр. Десяток яиц - за 3,64 рубля.

Далее по списку — зеленый консервированный горошек. Цена на продукт от «Бондюэль» на сайте — 4,29 за 425 мл.

Ищем похожую ветчину из индейки, как в «Бедронке». Находим ветчину из мяса птицы «Филейная из индейки» варено-рубленная по 23,08 бел рубля за кг. К сожалению, на сайте «Евроопта» мы нашли только сырую куриную голень от «Ганны» по 7,05 за кг.

Итого:

4 картофелины в «Евроопте» обойдутся в 0,32 руб.

200 грамм моркови — 0,45 руб.

5 яиц — 1,82 рубля.

80 грамм маринованных корнишонов - в 0,62.

Банка горошка — 4,29 руб.

Майонез — 1,88 руб.

500 гр ветчины из индейки — 11,5 рубля.

Общая сумма «Оливье»: 20,7 белорусских рублей.

Вывод

Как видно из общего подсчета, в Беларуси салат «Оливье» обойдется в два раза дороже.

Подводя итог также важно подчеркнуть, что в «Бедронку» журналисты Charter97.org ходили лично, а цены «Евроопта» — с сайта. Скорее всего, в стационарном магазине белорусской сети цены были бы еще выше.

Стоит отметить, что средняя зарплата во втором квартале 2022-го года в Польше после вычета налогов составила 4428 злотых — 2559 белорусских рублей. В Беларуси же зарплата даже в 1000 рублей — предел мечтаний.

Да и ассортимент в польских магазинах намного шире, чем в белорусских.

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