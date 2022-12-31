Взрыв в Киеве: одна из ракет попала в спальный район 15 31.12.2022, 15:51

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По всей Украине уже больше часа раздается тревога.

Российские оккупанты наносят очередной массированный ракетный удар по Украине — в Киеве прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра украинской столицы взрыв произошел в одном из жилых районов, Соломенском. Соответствующие службы уже отправились на место попадания.

Кроме того, взрывы прогремели еще в двух районах Киева – в Печерском районе и Голосеевском. По словам Кличко, есть разрушение. В настоящее время спасатели и медики отправились на место взрыва.

О пострадавших пока неизвестно.

Также в сети обнародована карта пусков ракет. В частности, их траекторию полета. Большинство были выпущены из акватории Каспийского моря.

А так небо смотрелось над одним из российских городов – устланным десятками следов от российских ракет.

Одна из ракет, запущенных по Украине, упала в самой России – в Волгоградской области. О разрушении пока неизвестно.

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