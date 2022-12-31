Взрыв в Киеве: одна из ракет попала в спальный район

Взрыв в Киеве: одна из ракет попала в спальный район15
- 31.12.2022, 15:51
- 16,296
По всей Украине уже больше часа раздается тревога.
Российские оккупанты наносят очередной массированный ракетный удар по Украине — в Киеве прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщил Виталий Кличко.
По словам мэра украинской столицы взрыв произошел в одном из жилых районов, Соломенском. Соответствующие службы уже отправились на место попадания.
Кроме того, взрывы прогремели еще в двух районах Киева – в Печерском районе и Голосеевском. По словам Кличко, есть разрушение. В настоящее время спасатели и медики отправились на место взрыва.
О пострадавших пока неизвестно.
Также в сети обнародована карта пусков ракет. В частности, их траекторию полета. Большинство были выпущены из акватории Каспийского моря.
А так небо смотрелось над одним из российских городов – устланным десятками следов от российских ракет.
Одна из ракет, запущенных по Украине, упала в самой России – в Волгоградской области. О разрушении пока неизвестно.