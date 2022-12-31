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Николая Автуховича содержат в нечеловеческих условиях

  • 31.12.2022, 15:57
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Николая Автуховича содержат в нечеловеческих условиях

Администрация тюрьмы оказывает давление на политзаключенного.

Белорусскому патриоту и политзаключенному Николаю Автуховичу администрация тюрьмы создает невыносимые условия, чтобы он не выходил из карцера.

Об этом пишет его дочь Екатерина в «Фейсбуке»:

— Последние новости от отца таковы, что ему создаются «специальные» условия для того, чтобы он не выходил из карцера. Письма доходят только и только от его матери, но с огромной задержкой в три недели.

Дочь политзаключенного также сообщила, что Николай попросил перевести деньги на его счет в Гродненской тюрьме через банкинг:

— Он попросил пополнить счет, так как средств там осталось совсем мало, а после вступления приговора в силу они сохранятся на этом счете, и это будет единственной возможностью купить там вещи первой необходимости. На тюремном режиме, на который будет переведен отец после вступления приговора в силу, количество и вес передач и посылок от родных ограничены до минимума.

Напомним, 17 октября Гродненский областной суд огласил приговор по «делу Автуховича», по которому проходит 12 человек. Заседания суда проходили в тюрьме №1 Гродно.

Николай Автухович получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 

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