Прыжок Путина в кусты 4 31.12.2022, 16:09

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Хозяин Кремля максимально ограничил публичную активность.

Война против Украины, которую Кремль стремительно проигрывает, стала самым главным вызовом для диктатор Путина за все годы его правления. Впервые ему нечего даже соврать собственному населению. Опозоренный и униженный Путин последовательно отказался от всех традиционных публичных мероприятий – обращения к Совфеду, итогового заседания правительства, большой предновогодней пресс-конференции. Вместо этого Администрация президента РФ занимается записями фейков из бункера, где путин по видеосвязи открывает индюшатники или посещает «зону СВО» сидя в штабе в окружении генералов. Зачем Кремль устраивает такой цирк и какие последствия он может иметь для Путина? На этот вопрос отвечает «Апостроф».

Общения с прессой не будет

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил российским журналистам, что Путин в обозримом будущем не будет общаться с журналистами так, как это было ранее. Формальным поводом для такого решения якобы стала уже закончившаяся пандемия Covid-19.

- Честно говоря, вряд ли оно (общение Путина с журналистами — прим.) будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить. Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа, — сказал Песков в эфире радио «Маяк». Он также добавил, что в таких условиях «здоровье президента — этот вопрос государственной безопасности».

Кремлевский спикер также сообщил, что Путин не намерен поздравлять с Новым годом глав «недружественных стран». Ирония ситуации в том, что Кремлю проще и быстрее поздравлять именно дружественные для Москвы страны. Там список гораздо короче – Беларусь, Иран, КНДР и Сирия. Даже формальные союзники по ОДКБ повернулись к Москве спиной.

- В традициях Путина в любой неопределенной ситуации уходить в сторону, выждать, проанализировав, как перевести пиар-стрелки на других или просто, пока тема сама не уйдет на второй план. Провальная «спецоперация» на второй план не уйдет в силу очевидных причин, а постоянно валить на минобороны или лично на Шойгу, который якобы сам «предлагает» неудобные решения, не выйдет. Путин отказался от публичных предновогодних мероприятий. Эффект от такого ухода в тень сомнителен, и больше похоже, что Кремль сам себя тешит иллюзиями. Дескать ранее получалось, прокатит и сейчас, хотя далеко не факт, - говорит политический эксперт Петр Олещук.

Страх «неосторожных» выступлений терзает Путин после истории с подводной лодкой «Курск», затонувшей летом 2000 года по вине российского командования. Кремль до сих пор обвиняют в том, что власти сознательно решили не спасать гибнущий экипаж. Российский президент, отвечая на вопрос, что именно произошло с подлодкой, ехидно произнес известную фразу – «Она утонула». Ее Путину припоминают до сих пор, как печальный символ чванства, безразличия и властной недееспособности.

Путинская трусость

Прикрытие путинской трусости и боязни публичного общения угрозами Covid-19 – идиотский трюк, на который Администрация президента РФ вынуждена идти на фоне поражения в Харьковской, Херсонской областях, а также неспособности рашистов и наемников «Вагнера» взять Бахмут.

Путин отказывается встречаться с министрами, журналистами, главами иностранных государств, в то время как ради глупого пиара он катается по «крымскому мосту», запускает племенное индюшиное хозяйство в Тюмени и проводит «госсовет по молодежной политике», рассказывая юным россиянам о прелестях гибели ради сохранения в РФ фашистского режима.

Апофеозом тупого пиара и военной пропаганды стало якобы недавний визит Путина в «зону СВО», который оказался фейком заснятым на территории армейского штаба в Ростове-на-Дону. Аналогично облажался и министр обороны Сергей Шойгу с фейковым «визитом на передовую».

На фоне президента Украины Владимира Зеленского посещавшего Херсон и Бахмут, кремлевский главарь и его «полководцы» выглядят трусливыми клоунами-злодеями из малобюджетного боевика.

- Технологически Путин и его команда могли бы попытаться выехать на харизматичном образе военного вождя, но внешне заметно, что кремлевского главаря тяготит такая роль. Она ему просто не интересна, даже если бы у него был хоть какой-то повод сообщить об успехах. Успехов нет, а придумывать «достижения» на фоне проигранных сражений, Изюма и Херсона – значит стать посмешищем для собственных сатрапов. Мнение россиян тут значение не имеет. Путину важно сохранить видимость стойкости хотя бы в глазах членов собственной вертикали. Хотя эти липовые «визиты на передовую» ему только вредят, выставляя трусом и параноиком, - говорит политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Утрата связи с «глубинным народом»

Важно, что кремлевские говорящие головы до сих пор продолжают оправдываться за отказ Путина от публичных выступлений и встреч, хотя еще в начале декабря стало известно, что его традиционной годовой пресс-конференции не будет.

В сложившихся за 20 с лишним лет путинского правления отношений президента с населением подобные мероприятия выполняли роль «юрьева дня», говорит политический психолог Светлана Чунихина. У лишенных всякой возможности влиять на принятие политических решений 364 дня в году граждан РФ был единственный момент, когда им открывался доступ к главному политическому рычагу – президенту.

- Многочасовые шоу, в которых Путин реагировал на просьбы или претензии простых россиян – пусть в срежессированном виде – давали зрителям иллюзию политического участия и могли работать как громоотвод для накопленного за год социального напряжения. Для самого Путина такие мероприятия были едва не единственной возможностью получить обратную связь от своего народа, хотя тоже в весьма усеченном виде. Теперь ничего этого не будет, - говорит Светлана Чунихина.

Кремль ограничивает общение с прессой в силу того, что острых вопросов крайне много (война, удары по территории РФ, мобилизация, крах экономики, отсутствие сильных союзников, превращение в колонию Китая), а вразумительных ответов на них нет.

Даже срежиссированные встречи Путина с «матерями мобилизованных» выглядят фарсом в глазах прокремлевского электората (мужчин и женщин старшего возраста), чьи дети и внуки подпадают под мобилизацию. Именно для этой категории людей, которые еще помнят «советский телевизор» и умеют читать между строк отказ Кремля от большой пресс-конференции может стать тревожным сигналом.

- Вряд ли стоит ожидать немедленного взрыва протестов или иных форм политической дестабилизации в России. Однако отношения Путина с подданными могут существенно измениться – может быть в сторону усиления покорности населения, а могут быть и неожиданные повороты, - резюмировала Светлана Чунихина.

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