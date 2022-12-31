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Бойцы ВСУ показали, как сорвали наступление «Вагнера» на Бахмут

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  • 31.12.2022, 16:29
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Бойцы ВСУ показали, как сорвали наступление «Вагнера» на Бахмут

В связке работали украинская пехота, артиллерия и аэроразведка.

Военные Вооруженных сил Украины опубликовали видео срыва российского наступления под Бахмутом. В связке работали украинская пехота, артиллерия и аэроразведка.

Наемники российской ЧВК «Вагнер» захватили лесопосадку на Бахмутском направлении, из которой ночью планировали наступать на позиции ВСУ. Военные узнали об этих планах и нанесли упреждающие удары. В видео вставили кадры этих украинских атак по «вагнеровцам», которые снимал беспилотник.

- Туда, где нужно. Все, минус, - говорит боец ВСУ за кадром.

Артиллерия и аэроразведка сработали на 100% - штурмовая группа «Вагнера» была ликвидирована.

Спустя пару часов к месту удара отправилась К-2 - группа зачистки. Военные забрали у ликвидированных российских наемников трофейное оружие и документы.

Отметим, что под Бахмутом Россия использует безжалостную к своим солдатам тактику. Наемников почти без прикрытия бронетехники и артиллерии отправляют волнами на позиции ВСУ, как смертников. Потери у россиян там огромные. Земли на Бахмутском направлении усеяны телами ликвидированных оккупантов.

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