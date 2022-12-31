«Ухаживать не сложнее, чем за кошкой» 31.12.2022, 16:38

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Как житель Барановичского района держит сотню кроликов, которые являются символом наступающего 2023-го года.

Кролики нынче не только ценный мех, но и символ наступающего 2023 года. Intex-press.by побывал в гостях у заводчика кроликов и узнал, каково это – заниматься разведением длинноухих зверьков.

Александр живет в агрогородке Русино и работает машинистом холодильных установок на Барановичской птицефабрике, но помимо основной работы уже десять лет разводит кроликов.

— Раньше разведением кроликов занимались мои родители, вот я и решил продолжить семейную традицию, — рассказывает Александр.

Среди множества существующих пород кроликов мужчина два разведения выбрал только две: калифорнийскую и бургундскую. Такие кролики, по его словам, быстрее других набирают вес и являются самыми «мясными».

Рацион ушастых, по словам разводчика, – это комбикорм, сено, яблоки и морковка.

— Мои кролики не декоративные, хотя их тоже можно рассматривать в качестве домашнего питомца. Их легко приручить к лотку и ухаживать за ними не сложнее, чем за домашней кошкой. Жить в домашних условиях кролики могут более 10 лет, — рассказывает мужчина.

По словам мужчины, разводить кроликов «прежде всего это интересно, да и чего скрывать, выгодно». На данный момент у Александра в клетках живет около 100 кроликов.

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