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В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины

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  • 31.12.2022, 16:56
  • 1,242
В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины

«Неизвестный объект» упал в Волгоградской области.

В Волгоградской области России упала ракета, которой оккупанты пытались атаковать Украину днем 31 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

- Есть и приятные новости. Не все вражеские ракеты долетели в Украину. В Жирновском районе Волгоградской области снова «упал неизвестный объект», - говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, россияне сами сбили свою ракету, или она упала из-за технических неисправностей.

Российские Telegram-каналы публикую еще несколько видео с места падения ракеты.

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