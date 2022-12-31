В России опять упала ракета, летевшая в сторону Украины 2 31.12.2022, 16:56

1,242

«Неизвестный объект» упал в Волгоградской области.

В Волгоградской области России упала ракета, которой оккупанты пытались атаковать Украину днем 31 декабря, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное Управлением стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

- Есть и приятные новости. Не все вражеские ракеты долетели в Украину. В Жирновском районе Волгоградской области снова «упал неизвестный объект», - говорится в сообщении.

Однако пока неизвестно, россияне сами сбили свою ракету, или она упала из-за технических неисправностей.

Российские Telegram-каналы публикую еще несколько видео с места падения ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».