Создана уникальная польская система защиты от дронов 31.12.2022, 17:16

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Систему Hawk испытывали более трех лет.

Генеральный директор компании Hertz New Technologies Зигмунт Рафал Тшасковский сообщил, что системы нейтрализации дронов – это одна из специализаций компании Hertz из Зеленой Гуры, чье оборудование тестируется военными, и откуда также поступают GPS-устройства, установленные на турецких дронах Bayraktar, передает «Польское радио».

Система защиты от дронов Hawk, которая обнаруживает дроны и может на них нацеливаться, была испытана и развернута на полигонах в течение более трех лет, – сказал Тшасковский. Он добавил, что таким образом система способна противостоять беспилотникам, используемым россиянами в Украине.

«Большинство существующих в мире систем защиты от дронов не способны работать в движении, но Hawk можно использовать на движущихся объектах, включая корабли, где помимо поступательного движения необходимо учитывать наклон», – отметил Тшасковский.

Он подчеркнул, что устройства GPS, разработанные компанией Hertz Systems с американским криптографическим модулем, используются турецкой компанией Baykar – производителем боевого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, используемого Украиной, а также купленного Польшей.

«Этот GPS-приемник неуязвим для спуфинга и глушения – вмешательства и фальсификации данных, включающей, например, подмену данных относительно наблюдаемого местоположения», – добавил Тшасковский.

«Мы были одними из первых среди европейских стран НАТО, получивших от правительства США право на интеграцию американских криптографических модулей. Это позволяет нам производить военные спутниковые навигационные приемники, соответствующие стандартам НАТО, что крайне важно для системы визуализации военного присутствия и синхронизации времени, которая обеспечивает дополнительную безопасность для солдат в радиоэлектронной борьбе», – сказал Тшасковский.

«Мы разработали комплексную систему защиты от дронов, которая способна эффективно обнаруживать, визуализировать, предоставлять всю необходимую оператору информацию, а также автоматически осуществлять нейтрализацию, активируя соответствующие эффекторы для предотвращения проникновения данного дрона в охраняемое пространство», – заверил генеральный директор Hertz New Technologies.

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