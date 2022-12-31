Что белорусам смотреть на Новый год? 3 31.12.2022, 17:20

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Альтернативное расписание праздничных программ.

Хороший праздничный эфир часто задает настроение всему Новому году. «Наша ніва» поделилась расписанием праздничных эфиров для тех, кто не хочется смотреть лукашенковское ТВ.

Белорусскоязычные эфиры

На «Белсате» 31 декабря покажут несколько интересных фильмов, а также классные концерты до самого новогоднего утра. Дети смогут посмотреть тематические мультфильмы, например, «Нязвыклы лёс Амэлі Пулён» (17:55).

Что касается вечерней программы, то праздничный концерт на канале начнется в 22:45. В полночь, сразу после боя курантов, прозвучит гимн Белорусской Народной Республики «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» в исполнении Вольного хора, а потом начнется фильм-концерт «Народны альбом. 20 гадоў», посвященный юбилею культового музыкального проекта середины 90-х.

В 01:35 зрителям покажут Belsat Music Live, а начиная с 02:20 праздновать Новый год предлагают под концерт «Крамбамбули». В 04:00 начнется новогоднее шоу «Партызанскі Новы год», а в 05:30 — «Навагодні фільм-канцэрт: вяртанне дадому»..

Украинские каналы

Также можно обратиться к украинскому телевидению. Например, канал 1+1 покажет 31 декабря все пять частей культовой рождественской истории «Один дома», начиная с 13:15 (здесь и далее приводим киевское время — на один час назад от белорусского). Правда, серии будут идти в необычном порядке: сначала «Один дома-5», затем четвертый и третий фильм в серии, и только после этого — первый и второй. В 22:00 начнется новогодний «Вечерний квартал», а в полночь (1:00 по белорусскому времени) — концерт «Ты не один». Далее в 03:10 покажут концерт Джамалы.

Другой популярный украинский канал, СТБ, посвятит 31 декабря хорошему кино. Из того, что стоит внимания, отметим «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф» (18:00) и «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» (20:51). Полночь можно встретить за просмотром нетленки «Брюс Всемогущий» (23:48).

Еще один вариант — канал ТЕТ. Как и в прошлых случаях, вам здесь покажут новогодний «Вечерний квартал» и рождественский вечер «Ты не один», но также здесь будет аж пять версий легендарного мультфильма «Ледниковый период» (начиная с 13:30).

Но вы же и сами всегда можете устроить себе кино-вечер вместо просмотров телевидения. Интересную подборку можно найти тут.

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