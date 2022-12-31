Генерал-лейтенант: Подразделения ВСУ сбили большую часть российских ракет 31.12.2022, 17:25

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Атака продолжается.

Генерал-лейтенант, заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк поделился оперативной информацией о ракетной атаке врага 31 декабря. По его словам, подразделения ВСУ сбили большую часть российских ракет.

- По предварительной информации, в Соломенском районе был поврежден частный дом. В Печерском районе зафиксировано попадание в гостиницу. Кроме того, есть разрушение в Голосеевском районе. Для оккупантов не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолеют нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но этого, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы - несокрушимые. Потому что мы не прекратим бороться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", - написал Павлюк.

По его словам, сегодня большее количество воздушных целей было сбито авиацией и украинскими силами ПВО.

- Атака врага продолжается. Все в максимальной концентрации, продолжаем работать. Сохраняем спокойствие, держим строй, - добавил он.

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по украинским городам. В частности, в Киеве разрушений претерпел отель в центре, а также Дворец Украина.

В результате сегодняшних атак уже известно об одном погибшем и 16 пострадавших. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

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