Дом настоятеля Красного костела в Минске оставили без отопления 31.12.2022, 17:39

Лукашисты голыми руками разобрали единственную печку.

В Минске продолжается притеснение верующих и священников прихода святых Симеона и Елены (Красного костела). 30 декабря из плебании (домик священника) вынесли чугунную печку, которая давала тепло после отключения костела и других зданий комплекса от городских сетей, передает «Белсат» со ссылкой на «Хрысціянскую візію».

Дом, расположенный на территории прихода, остался без коммуникаций еще тогда, когда власти закрыли само здание костела (решение было принято 26 сентября).

Сообщается, после закрытия костела жизнь прихода переместилась в дом священника, верующие пользовались электрогенератором для обеспечения освещением и водой. С наступлением холодов также установили чугунную печь-камин, которая использовалась для отопления и приготовления пищи.

«30 декабря в 14:00 произошла очередная попытка властей выселить верующих из плебании, однако в итоге было запрещено пользоваться отоплением, но здание так и не было опечатано. Печка-буржуйка, использовавшаяся для отопления, была разобрана», – сообщает «Хрысціянская візія».

На видео из нашего телеграм-канала видно, как чиновники выносят детали печки из плебании, стараются даже женщины:

Напомним, что после инцидента с пожаром 26 сентября 2022 года верующие прихода св. Симеона и Елены были лишены возможности пользоваться зданием Красного костела. 6 октября 2022 года стало известно, что КУП «Минская спадчина», являющаяся собственником на правах оперативного управления зданий храма и плебании Красного костела на площади Независимости в Минске, направила руководству общины уведомление о своем решении расторгнуть с общиной договор безвозмездного пользования Красным костелом и отправила костельным властям уведомление с требованием вынести все движимое имущество из помещений до 12 октября 2022 года. Также до 13 октября было приказано покинуть здание приходского дома (плебании). Однако верующие продолжали использовать это здание.

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