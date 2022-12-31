20 решающих битв Украины в войне с Россией 31.12.2022, 17:47

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Фото: ЕРА

Как они повлияли на ход войны.

За 10 месяцев полномасштабного противостояния между захватнической Россией и Украиной, борющейся за свое право оставаться независимой и свободной страной, было немало очень важных, длительных, решающих битв, которые помогали приблизить украинцам победу, а иногда - наоборот. Впоследствии эти важные события будут учить школьники на уроках истории, пишет «Forbes Украина».

Битва за Киев

24.02.2022 – 02.04.2022 (37 дней)

Одни из первых больших потерь российские оккупанты с 24 февраля понесли на подступах к Киеву. ВС РФ были вынуждены отступить. Но то, что увидел весь мир после их отступления в Киевской области - было самым большим ужасом, вероятно, со времен Второй мировой войны. Тогда мир еще больше усилил поддержку ВСУ, поэтому РФ пришлось отказаться от планов захватить власть в Украине. Это остается несбыточной мечтой кремлевской верхушки и пропагандистов.

Битва за Херсон

24.02.2022 – 02.03.2022 (6 дней)

Украинские воины смогли перевести большинство своих сил на правобережье Днепра, чтобы оттуда обустроить обороны по Днепру, что сделать не удалось из-за большого количества десантных операций ВС РФ и стремительного прорыва на Новую Каховку. Несмотря на поражение в операции, ВСУ построили оборону Николаева и остановили продвижение рашистов в сторону Одессы.

Битва за Харьков

24.02.2022 – 11.09.2022 (220 дней)

ТрО, ВСУ и Нацгвардия остановили продвижение оккупантов и окружение российскими солдатами Харькова, который поддается до сих пор значительным разрушениям из-за постоянных обстрелов, но противнику пришлось отступить. Бои на подступах в Харьков были до сентября 2022 года.

Битва за Чернигов

24.02.2022 – 02.04.2022 (37 дней)

Чернигов был почти в полном окружении и испытал значительные разрушения, но украинские защитники остановили продвижение захватчиков и смогли сосредоточиться на обороне Киева на севере. Россия отступила оттуда с большими потерями.

Битва за Николаев

24.02.2022 – 10.11.2022 (260 дней)

Украинские воины остановили продвижение оккупантов в сторону Одессы и сняли угрозу сухопутной атаки противника.

Битва за Мариуполь

24.02.2022 – 20.05.2022 (85 дней)

Украинские военные вместе с полком «Азов» героически обороняли город, но захватчики имели преимущество в живой силе и оружии. В то же время оккупанты были вынуждены сосредоточить большое количество людей вокруг Мариуполя, тем самым уменьшив угрозу для северной части Донбасса и Запорожья.

Битва за контроль воздушного пространства

24.02.2022 – конец марта (30+ дней)

Страна-террорист имела преимущество в воздухе 1:10. Она проводила активные десантные операции и прикрытия с воздуха, пока не потеряла 100 самолетов и вертолетов в первые недели войны, благодаря сопротивлению ВСУ и поставке союзниками ПЗРК. После такого поражения враг перестал проводить воздушные операции по линии фронта и потерял преимущество в воздухе.

Битва за Гуляйполе

11.03.2022 – настоящее время (290+ дней)

ВСУ отстояли Гуляйполе и остановили продвижение армии РФ, которое могло привести к полуокружению украинских воинов на Донбассе.

Наступление на Кривой Рог и Запорожье

Апрель – июнь (90+)

ВСУ остановили продвижение рашистов, тем самым устранив стратегическую угрозу наступления на центральную Украину.

Битва за Попасную

03.03.2022 – 08.05.2022 (66)

Оккупанты захватили Попасную, оставив после себя только руины. Это усугубило ситуацию для украинских защитников на Северодонецком и Светлодарском направлениях.

Битва за Северодонецк

28.02.2022 – 24.06.2022 (116)

Велись ожесточенные уличные бои, ВСУ находились в полуокружении. Но украинским бойцам удалось истощить резервы рашистов. Поэтому после захвата Северодонецка/Лисичанска российские оккупанты были вынуждены взять паузу в месяц для восстановления сил.

Наступление на Славянск

01.04.2022 – 06.09.2022 (160+)

Во время контрнаступления в Харьковской области украинские защитники истощили силы I танковой армии России, отодвинув линию фронта от Славянска. Единственным «успехом» российских солдат была временная оккупация Лимана.

Битва за контроль северо-западной акватории Черного моря

24.02.2022 – 29.10.2022 (240+)

Морской десант РФ являлся главной угрозой для обороны Одессы. Но после унизительной потери «легендарного» крейсера «Москва», потери контроля над островом Змеиный, а также атаки украинских катеров-камикадзе на корабли в акватории оккупированного Севастополя это перестало быть большой угрозой для Одессы.

Контрнаступление на Харьковщине (I фаза)

06.09.2022 – 12.09.2022 (7 дней)

Украинские бойцы освободили более 100 тысяч километров, захваченных рашистами украинских территорий, в том числе крупные города Купянск и Изюм, а также захватили сотни военной техники врага. Многие мировые эксперты признают, что это одна из самых успешных наземных операций в современной военной истории.

Контрнаступление в Херсонской области

27.08.2022 – 11.11.2022 (75 дней)

С лета продолжались очень тяжелые бои на правобережье Днепра, а украинское контрнаступление усложняло открытую местность и сосредоточение значительных сил врага, особенно благодаря временно оккупированному Крыму. Однако регулярные атаки по логистическим маршрутам оккупантов заставили захватчиков отступить на левобережье, тем самым ВСУ смогли вернуть под контроль Украины Херсон. В освобождении города большую роль сыграла атака на Крымский мост.

Контрнаступление на Харьковщине (II фаза – битва за Лиман)

12.09.2022 – 02.10.2022 (20 дней)

ВСУ прорвали российскую оборону за Оскольское водохранилище, сформировали плацдарм для наступления на Сватово, а также заставили оккупантов выйти из Лимана.

Битва за Сватово/Рубежное

02.10.2022 – настоящее время (80+ дней)

ВСУ освобождают север Луганской области, оттесняют оккупантов от Купянска и Лимана. Но сейчас контрнаступление немного замедлилось из-за погодных условий и скопления тысячи мобилизованных россиян.

Битва за Угледар

03.11.2022 – настоящее время (50+ дней)

Российские солдаты ударили по Павловке, чтобы подготовить наступление на Угледар. Но захватчики понесли потери, поэтому ввели резервы. Бои за Павловку временно закончились успехом оккупантов, но дальнейшее продвижение у них остановилось.

Битва за Авдеевку

24.02.2022 – настоящее время (300+ дней)

Длиннейшая битва продолжается до сих пор в районе Авдеевки. Оккупанты создали два плацдарма севернее и южнее города, они захватили Верхнеторецкий и Пески. В то же время ВСУ продолжают защиту этого направления.

Битва за Бахмут

01.08.2022 – настоящее время (140+ дней)

Это должно было быть просто дополнительным направлением атаки на Северодонецк, но когда оккупанты отступили в Харьковской области, Бахмутское направление стало главным для атаки на север Донетской области из-за большого скопления вражеских сил. Сейчас там продолжаются изнурительные бои. На сложность боев оказывает значительное влияние также холод и болотистая местность.

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