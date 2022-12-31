В Бресте заметили «летающий» автомобиль 31.12.2022, 17:53

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Видеофакт.

Накануне в Бресте на проспекте Машерова заметили «летающий» автомобиль, а сегодня в ГАИ рассказали, как это получилось.

На опубликованном «Виртуальным Брестом» видео Audi пролетает на двух правых колесах.

В итоге образовалась большая пробка. Водитель Audi позже рассказал, что пытался уйти от удара с перестраивавшимся Peugeot — итог попал на видео.

ГАИ Брестской области уточняет подробности: 63-летний брестчанин на Peugeot при перестроении в правую полосу на проспекте Машерова не убедился в безопасности и столкнулся с попутным Audi, после чего — с Volkswagen.

— От удара 25-летний водитель Audi совершил наезд на тротуар, по которому проехал семь метров на двух правых колесах, после чего остановился. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения, — рассказали в ГАИ.

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