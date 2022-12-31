Украина освободила из российского плена 140 воинов 2 31.12.2022, 18:14

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Среди них - бойцы из Мариуполя и острова Змеиный.

Украина провела крупный обмен пленными, домой вернулись 140 защитников страны, среди которых воины из Мариуполя и острова Змеиный. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

- В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой, - отметил Ермак.

По его словам, домой вернулись раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы теробороны из Славутича, а также воины с Бахмутского направления.

Всего в результате сегодняшнего обмена из плена освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ, 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

- Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, - добавил глава Офиса президента.

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