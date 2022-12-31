В Беларуси перед Новым годом резко подорожали цитрусовые 1 31.12.2022, 18:18

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Цена на мандарины и апельсины на рынках достигли 15 рублей.

Самые дешевые мандарины — происхождение обозначено как Южно-Африканская Республика, но кто знает — продаются в «Евроопте» по 4,73 рубля за килограмм.

Бананы в «Евроопте» стоят 4,58 рубля за килограмм.

В «Грине» самые дешевые апельсины по «хорошей цене» продаются по 4,92 рубля за килограмм, бананы по 5,49 рубля, мандарины на скидке за 5,49, пишет nashaniva.com.

Более качественные мандарины и апельсины стоят еще дороже. На рынках мандарины стоят от 9 до 15 рублей.

Цена за яблоки, которые декларируются как белорусские, составляет от 2,50 до 4,00 рубля.

Для сравнения: год назад, до нападения на Украину, мандарины стоили 3,59 рубля за килограмм, бананы — 3,19.

Об ограничениях на рост цен, громко объявленных диктатором Лукашенко, кажется, уже забыли.

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