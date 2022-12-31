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Кирилл Буданов: Украинцев в 2023 году ждет радость и победа

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  • 31.12.2022, 18:25
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Кирилл Буданов: Украинцев в 2023 году ждет радость и победа

Он считает, что для Украины победой станет выход на границы 1991 года.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что следующий год станет для украинцев победным. Oн отметил, что хороших новостей следует ожидать в середине или во второй половине 2023-го.

- Радость и победа – вот, что он (2023 год – ред.) нам принесет, – сказал Буданов. – Есть определенный набор факторов, определенные алгоритмы, которые уже задействованы, и, опираясь на это, я делаю выводы.

Он напомнил, что для Украины победой станет выход на границы 1991 года. При этом Буданов добавил, что это не будет «окончанием всех процессов, они еще будут достаточно продолжительны».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир в Украине наступит в следующем году.

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