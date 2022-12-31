Синоптики: В Беларусь из Европы идут теплые воздушные массы 31.12.2022, 18:42

Прогноз погоды на 1-2 января.

1-2 января погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы, пишет pogoda.by.

1 января преимущественно облачно. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах порывы сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем будет от +4°С по востоку до +13°С по юго-западу страны.

2 января преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу республики.

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