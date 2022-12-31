Командир полка Калиновского: Мы встретим лукашенковскую армию в первых рядах 31.12.2022, 19:05

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Денис «Кит» Прохоров подчеркнул, что это очень принципиально для «калиновцев».

В большом интервью сайту Charter97.org командир полка имени Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров рассказал о том, что ждет армию Лукашенко, если она решит перейти украинскую границу.

— Командование Украины говорит о том, что готовится к новому нападению из Беларуси. Если лукашенковские войска ворвутся, готовы ли вы их встретить?

— Готовы. Нужно понимать, что это очень принципиальный вопрос для нашего подразделения. В составе нашего полка — только белорусы, мы уже сейчас работаем, чтобы «отбелить» кровь белорусской нации тем, что стоим на защите Украины. Мы должны будем встретить и уничтожить тех, кто зовется «белорусом», но идет войной против Украины.

Мы показываем, что это ненастоящие белорусы. Настоящие сейчас сражаются вместе с украинцами, а не против. Поэтому для нас это очень принципиальный момент. Существует договоренность с нашим высшим руководством, что как только с территории Беларуси начнется наступление, то нас перебрасывают на это направление. Мы их встретим в первых рядах.

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