На свободу вышел Дмитрий Гопта

На свободу вышел Дмитрий Гопта4
- 31.12.2022, 19:27
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Политзаключенный с умственной отсталостью провел за решеткой два года.
Из колонии освободили 23-летнего политического заключенного Дмитрия Гопту, сообщает инициатива Dissidentby. Парень был осужден за протесты на два года лишения свободы, несмотря на психическое заболевание — умственную отсталость, и отбыл весь свой срок.
31 декабря Дмитрий вернулся в свой родной город Жлобин и сможет встретить Новый год с семьей, сообщает «Гомельская вясна».