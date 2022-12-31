На свободу вышел Дмитрий Гопта 4 31.12.2022, 19:27

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Политзаключенный с умственной отсталостью провел за решеткой два года.

Из колонии освободили 23-летнего политического заключенного Дмитрия Гопту, сообщает инициатива Dissidentby. Парень был осужден за протесты на два года лишения свободы, несмотря на психическое заболевание — умственную отсталость, и отбыл весь свой срок.

31 декабря Дмитрий вернулся в свой родной город Жлобин и сможет встретить Новый год с семьей, сообщает «Гомельская вясна».

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