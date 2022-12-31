Зеленский: Государство-террорист не получит прощения 10 31.12.2022, 19:29

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А те, кто отдавал преступные приказы, не получат помилования.

Реагируя на массированный ракетный удар РФ по Украине в субботу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это не «итог года, как того хотели террористы, а итог судьбы самой России», и украинцы никогда не простят россиян.

Об этом он сказал во время своего вечернего видеообращения.

По словам Зеленского, ракеты были нацелены против народа, а «нелюди», которые это сделали, проиграют. Президент поблагодарил западных партнеров за системы ПВО для Украины — «если бы не они уровень потерь был бы значительно больше».

«Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их осуществляет, — не получат помилования. Мягко говоря», — заявил он.

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