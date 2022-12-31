Украина вернула пса Адика из «Азовстали»
- 31.12.2022, 20:14
- 1,996
Собака полгода провела в плену.
Кроме 140 освобожденных сегодня из российского плена защитников Украины домой вернулся и пес Адик, которого в июне похитили «кадыровцы», пишет «Зеркало недели. Украина».
После выхода хозяйки питбуля вместе с другими защитниками из «Азовстали» и попадания в плен на оккупированной территории собаку у нее отобрали. Похищенного пса в качестве трофея подарили лидеру Чечни Рамзану Кадырову.
Тогда владелица пса пообещала вернуть его, а кадыровцы насмехались над этим обещанием, ведь предполагалось, что Адик, которому Кадыров дал чеченскую кличку Борз, будет охранять его имение и никогда не вернется в Украину.
Впрочем, сегодня собака вернулась домой вместе с украинскими героями, в том числе и защитниками Мариуполя.