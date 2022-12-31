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Журналисты показали поддельную икру, которая год хранилась в холодильнике

  • 31.12.2022, 20:22
  • 1,166
Журналисты показали поддельную икру, которая год хранилась в холодильнике

Что с ней случилось.

Журналисты onliner.by в 2021 году купили «Икру зернистую лососевую» в одном гомельском магазине. Как оказалось, эта была подделка. Журналисты решили провести эксперимент и проверить, как эта икра будет выглядеть через год.

Образец журналисты хранили в холодильнике, в пластиковом контейнере (не в морозилке).

На вид содержимое практически не изменилось — восхитительная долговечность. Настоящая икра уже бы явно испортилась.

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