ВСУ ударили по ряду районов сосредоточения россиян и поразили важный объект

ВСУ ударили по ряду районов сосредоточения россиян и поразили важный объект1
- 31.12.2022, 20:44
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Вечерняя сводка от украинского Генштаба.
ВСУ за сутки поразили восемь районов сосредоточения российских оккупантов.
Также поражен вражеский пункт управления, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в новой сводке.
«Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков», - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили, что враг не прекращает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и осуществляет попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.