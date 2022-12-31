ВСУ ударили по ряду районов сосредоточения россиян и поразили важный объект 1 31.12.2022, 20:44

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Вечерняя сводка от украинского Генштаба.

ВСУ за сутки поразили восемь районов сосредоточения российских оккупантов.

Также поражен вражеский пункт управления, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в новой сводке.

«Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков и 1 удар по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и пункт управления захватчиков», - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что враг не прекращает ведение наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и осуществляет попытки улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском.

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