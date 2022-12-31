Евгений Сморигин: Я — на стороне белорусской оппозиции 3 31.12.2022, 21:11

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Белорусский комик, проживающий в Украине, рассказал о жизни в условиях войны.

Белорусский комик, актер украинского «Дизель шоу» Евгений Сморигин в интервью «Гончарова Подкаст» рассказал, что его дети и жена сейчас проживают в Румынии, пишет nv.ua.

«Там хорошая программа. Оплачивают жилье и некоторую еду», — сказал актер. Недавно Евгений сдал экзамен по украинскому языку, чтобы получить гражданство Украины. «Экзамен — один их этапов. Из Беларуси нужны была справка о несудимости. Передавали через другую страну. Я — на стороне белорусской оппозиции. Поехать сам не мог. Сделал доверенность здесь на своего брата (он в Минске) и отправил справку автобусом в Польшу. Потом друзья передали на Беларусь. Все документы сделал», — отметил актер.

Сморигин рассказал и о деятельности «Дизель шоу» и заработках в военное время: «Полгода мы ничего не делали. Слава Богу появились концерты Доброго вечора, ми з України по Европе, станам Балтии. В основном деньги шли в фонд Маши Ефросининой, и она уже распределяла. Мы получали суточные и нас кормили. И сэкономленные суточные я привез для семьи. Затем нам начали писать люди, военные о «Дизель шоу»: „Где новые шоу? Почему вы остановились? Надоело сидеть в окопах и не смеяться“. Юмор там обязательный. И в августе люди пришли на концерт в Киеве. И мы поставили себе за цель собрать миллион долларов для ВСУ. Деньги с билетов собираем в Дизель фонд. Мы зарабатываем на поддержку своих семей. Это не заработок, а просто существование. Сейчас я зарабатываю в 10 раз меньше, чем до войны».

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