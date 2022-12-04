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ВСУ готовятся защищать границу с Беларусью

  • 4.12.2022, 4:00
ВСУ готовятся защищать границу с Беларусью

Украинские военные провели специальные учения.

Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Он рассказал, что в учениях принимали участие украинская 120 отдельная бригада теробороны и подчиненные воинские части.

Во время тренировок были проверены тактические умения, слаженность действий в работе офицеров управления и пехотных подразделений. Также отрабатывалось движение тяжелой техники по понтонам и улучшение работы артиллерии.

В результате учений военные выполнили все задания по отражению возможного наступления врага.

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