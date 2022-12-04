Жданов: После падения России Грузия и Молдова смогут освободить свои территории 4.12.2022, 5:15

Эксперт считает возможным сценарий с разоружением войск РФ и выводом их из захваченных территорий пинками.

После падения России у Грузии и Молдовы появится стопроцентный шанс вернуть свои оккупированные россиянами территории – речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Такое мнение украинский военный эксперт Олег Жданов выразил в своем видеоблоге.

При этом он считает, что Молдова и Грузия могут применить силу для освобождения своих территории. Однако окно возможностей будет не слишком большим.

- Я думаю, если политическое руководство Грузии и Молдовы не упустят свое окно Овертона, то у них есть стопроцентный шанс вернуть эти территории. Даже если не будет выходить дипломатическим путем... Ведь Россия, даже умирая, будет цепляться и будет кричать, что «Нет, нет, нет, давайте мы будем 25 лет выводить свои войска». Поэтому вполне возможно, что придется применять силу. Силу – именно в том, чтобы разоружить российские войска и просто выдворить их оттуда пинками. При этом оружие можно забрать в качестве компенсации. И вернуть свою территориальную целостность и восстановить свой суверенитет, – говорит военный эксперт.

- Не могут сами – могут обратиться к странам-соседям. Думаю, что они им полностью помогут. Однако у них будет небольшое окно Овертона, потому что российский шовинизм неистребим на территории Московии. Он будет очень быстро проявляться снова, – добавил Жданов.

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