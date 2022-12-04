Умер Витовт Кипель 4.12.2022, 8:50

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Он был одной из ключевых фигур белорусской диаспоры за рубежом.

Белорусский институт науки и искусства сообщил, что 4 декабря отошел на вечный покой его многолетний председатель доктор Витовт Кипель. Кипель был одной из ключевых фигур белорусской эмиграции, которая сохраняла белорусскость в свободном мире во времена существования «железного занавеса», он один из тех, кто организовывал и направлял интеллектуальную жизнь белорусской диаспоры. Ему было 95 лет.

Доктор Витовт Кипель руководил Белорусским институтом науки и искусства в течение 40 лет. Он был известным общественным деятелем, исследователем истории эмиграции, геологом, библиографом, автором, среди прочего, знаменитой работы «Белорусы в США», а вместе с женой Зорой Кипель — единственной на сегодня «Библиографии белорусской печати на Западе». Также он — почетный член Белорусского ПЭН-центра и Союза белорусских писателей, член Большой рады «Товарищества белорусов мира «Бацькаўшчына» и других организаций.

Родился Витовт Кипель 30 мая 1927 года в семье Ефима и Марии Кипелей. После ареста отца мать с маленьким сыном выехала следом за ним в Россию в ссылку (Налинск, Киров, Орел).

Кипели смогли вернуться в Минск только в 1942 году. А в 1944 году снова семья была вынуждена ехать в изгнание, на этот раз на Запад. Таким образом в Беларуси Витовт Кипель прожил только восемь лет своей жизни.

В послевоенной Германии Витовт Кипель окончил Белорусскую гимназию имени Я. Купалы в Регенсбурге, учился в университете в Тюбингене. В Левенском католическом университете в Бельгии получил степень доктора минералогии. В середине 1950-х перебрался в США. В Нью-Йорке он женился на Зоре Савенок, она стала верной спутницей жизни и единомышленницей.

Вместе Кипели собрали и систематизировали богатейшую коллекцию эмиграционных белорусских периодик и напечатанного, изданного на Западе.

171 ящик ценных материалов был передан на хранение в Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Этот сбор стал основой фундаментальной работы «Беларускі й беларусаведны друк на Захадзе» — настольной книги историков эмиграции и всех заинтересованных белорусистикой.

Сам Витовт Кипель долгое время был исполнительным директором Исследовательского центра науки и технологии Нью-Йоркской публичной библиотеки.

С 1982 года деятель занимает пост председателя одного из наиболее влиятельных белорусских научных учреждений зарубежья —Белорусского института науки и искусства в Нью-Йорке.

Он был создателем и директором белорусских фестивалей в Нью-Джерси, на протяжении 1960—1980-х постоянно сотрудничал с белорусской редакцией «Радыё Свабода».

В 1972—1982 гг. он занимал пост председателя Федерации белорусских республиканских клубов, а в 1974 году был избран председателем Республиканской федерации этнических клубов штата Нью-Джерси. В 1978—1982 годах доктор Кипель был председателем этнического совета штата Нью-Джерси.

Одним из важнейших академических вкладов Витовта Кипеля является работа «Беларусы ў ЗША», напечатанная по-белорусски в 1993 году и по-английски в 1999 году. Автор тщательно собирал информацию о белорусах по каждому американскому штату. В 2018 и 2020 гг. книга была серьезно доработана и переиздана в Минске.

Витовт Кипель — автор книги воспоминаний «Жыць і дзеіць», которая увидела свет в Минске в 2015 году и где отражены перипетии жизни белорусов в ХХ в., пути сохранения национального самосознания и распространения белорусскости.

Информация о времени и месте прощания и похорон, как сообщается, будет позже.

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