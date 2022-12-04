Бойцы ВСУ захватили под Бахмутом огромный склад оружия РФ
- 4.12.2022, 8:56
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Россияне обеспечили партию «ленд-лиза», удобно разместив ее рядом с линией фронта.
3 декабря украинские военные показали трофеи, захваченные у армии РФ на линии фронта под Бахмутом Донецкой области.
Информация обнародована в официальном Telegram-канале Андрея Цаплиенко, военного журналиста.
Бойцы ВСУ показали склад разных видов БК, ставших «ленд-лизом от орков».
На видео – украинский военный с желтой отметкой на рукаве. Мужчина сидит на «троне», сделанном из ящиков со снарядами: он уверяет, что стал «королем трофеев».
Боец радуется, что получили много БК: об этом свидетельствуют около двух десятков ящиков, которые бросили россияне где-то на краю украинского поля.
Есть коробки с гранатами и бронебойными снарядами – мужчина в кадре довольно похлопывает по ящикам.
Напротив бойца - в кучу свалены подставки для крупнокалиберного пулемета ДШВ (пулемет советского времени, но, похоже, до сих пор активно используется);
«Мухи» – противотанковые гранаты РПГ-18.
Военные радуются, что теперь прямо рядом с линией боев у них появился свой собственный запас БК: они «затарились и теперь не нужно все тянуть на позиции».