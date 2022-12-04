ВСУ ликвидировали российского оккупанта-«некроманта» 8 4.12.2022, 9:50

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Захватчик «прославился» странными увлечениями.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Алексея Байматова, который любил фотографироваться на фоне чужих могил.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе в Telegram, некролог о захватчике из Усть-Куломского района Коми появился в российском провинциальном паблике.

Он отметил, что сведений об оккупанте в российских СМИ нет, но в соцсетях удалось найти страницы 29-летнего оккупанта. Как отметил эксперт, содержание аккаунтов четко демонстрирует уголовно-воровской менталитет захватчика.

«На странице его матери Галины Байматовой обнаружена серия фото, на которых Алексей Байматов и его семейство позируют на фоне чужих могил», - рассказал Комахидзе.

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