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Пионтковский: Армия Беларуси повернет оружие против ставленников Кремля

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  • 4.12.2022, 10:42
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Пионтковский: Армия Беларуси повернет оружие против ставленников Кремля

Триггером станут действия полка имени Кастуся Калиновского.

Белорусская армия, вероятнее всего, не будет воевать против Украины, а нацелит оружие против ставленников РФ.

Об этом заявил политолог Андрей Пионтковский в эфире «Еспресо».

По его словам, возможная замена РФ Лукашенко на секретаря «совбеза» Беларуси Александра Вольфовича - самоубийственный шаг, ведь армия Беларуси, вероятнее всего, не станет воевать против Украины. Она может повернуть оружие против режима самопровозглашенного правителя и его ставленника.

«Замена Лукашенко этим Вольфовичем будет сразу означать, что никакой независимости не осталось. Белорусская армия вероятнее всего повернет оружие уже против ставленников Кремля, тем более, что есть и такой триггер, как достаточно активный белорусский корпус (полк имени Кастуся Калиновского - ред.), борющийся в Украине. Очередное преступление Путина, как и все его ходы в течение последнего месяца, только усугубляет его ситуацию», - подчеркнул Андрей Пионтковский.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

За несколько часов до этого, Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

Некоторые эксперты считают, что в таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного РФ государственного секретаря «совета безопасности» Республики Беларусь генерала Александра Вольфовича.

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