Лукашенко «слил» важную военную информацию на встрече с Шойгу 3 4.12.2022, 10:59

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Она касается боевой подготовки войск РФ.

Белорусские военные участвуют в военной подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси.

Об этом сегодня во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил Лукашенко. И это первое публичное заявление по этому поводу.

«Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевое слаживание подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и русских готовят», - заявил белорусский диктатор (цитата по пресс-службе Лукашенко).

Отметим, что это можно интерпретировать как признание факта участия белорусских военных инструкторов в подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси. Публично об этом было объявлено впервые.

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