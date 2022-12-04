закрыть
4 декабря 2022, воскресенье, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко «слил» важную военную информацию на встрече с Шойгу

3
  • 4.12.2022, 10:59
  • 9,148
Лукашенко «слил» важную военную информацию на встрече с Шойгу

Она касается боевой подготовки войск РФ.

Белорусские военные участвуют в военной подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси.

Об этом сегодня во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил Лукашенко. И это первое публичное заявление по этому поводу.

«Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевое слаживание подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и русских готовят», - заявил белорусский диктатор (цитата по пресс-службе Лукашенко).

Отметим, что это можно интерпретировать как признание факта участия белорусских военных инструкторов в подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси. Публично об этом было объявлено впервые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников
Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников