Лукашенко «слил» важную военную информацию на встрече с Шойгу

Лукашенко «слил» важную военную информацию на встрече с Шойгу3
- 4.12.2022, 10:59
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Она касается боевой подготовки войск РФ.
Белорусские военные участвуют в военной подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси.
Об этом сегодня во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил Лукашенко. И это первое публичное заявление по этому поводу.
«Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевое слаживание подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и русских готовят», - заявил белорусский диктатор (цитата по пресс-службе Лукашенко).
Отметим, что это можно интерпретировать как признание факта участия белорусских военных инструкторов в подготовке российских «мобиков» на полигонах в Беларуси. Публично об этом было объявлено впервые.